Grève des taximen: L'invite du ministre des Transports !

Jeudi 9 Juillet 2020

Les chauffeurs de taxis comptent aller en grève le 22 juillet prochain. Ces derniers qui se sentent abandonnés par les autorités, réclament l’amélioration de leurs conditions de travail.



Mais au niveau du ministère de tutelle, informe "L’As", on ne parle pas le même langage. « On n’a pas été saisi par les taximen pour une éventuelle grève, le 22 juillet. Mais on leur demande de comprendre la situation actuelle du pays. Pour l’instant, les restrictions du transport ne seront pas levées. Les taxes restent les mêmes », a fait savoir Me Oumar Youm, Ministre des Transports Terrestres.



