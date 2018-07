Guéguerre Farba Ngom-Moustapha Cissé Lô : les Sénégalais font le procès des deux pistoleros apéristes

La guéguerre entre Farba Ngom et Moustapha Cissé Lô continue de plus belle à l'Alliance de la République (APR) et les Sénégalais commencent en avoir assez, car pour ces derniers, le Sénégal a d'autres chats à fouetter avec la demande sociale et les prolèmes de l'eau à Dakar et dans sa banlieue.

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Juillet 2018