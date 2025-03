Guerre en Ukraine : après l’altercation avec Trump, Zelensky multiplie les messages de remerciements

Le compte sur X de Zelensky comportait samedi et vendredi soir plus d’une trentaine de phrases «Merci pour votre soutien», en réponse aux messages de soutien des dirigeants européens, notamment .



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a multiplié samedi les messages de remerciement à ses soutiens européens après la vive altercation l'ayant opposé à la Maison Blanche à son homologue américain Donald Trump.



Le compte sur X de Zelensky comportait samedi et vendredi soir plus d'une trentaine de phrases «Merci pour votre soutien», en réponse aux messages de soutien des dirigeants européens, dont celui du président français Emmanuel Macron.



«L'Ukraine a besoin d'une paix juste et durable et nous travaillons exactement à cela», a encore indiqué M. Zelensky sur X.



Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a également multiplié les messages «Merci» sur X, en réponse au soutien affiché par les ministères des pays européens à l'Ukraine.



Ces messages font suite à de vives critiques vendredi de Donald Trump et du vice-président JD Vance, qui ont accusé le dirigeant ukrainien de ne pas être assez reconnaissant pour l'aide américaine fournie à Kiev et de ne pas vouloir négocier de paix avec la Russie.



M. Vance a notamment lancé à M. Zelensky, lors d'un échange d'une grande violence: «avez-vous dit ’merci’ rien qu'une fois?». L'empoignade verbale a entraîné le départ prématuré du président ukrainien de la Maison Blanche, sans signer l'accord sur les minerais pour lequel il avait fait le déplacement à Washington.



Malgré son altercation avec Donald Trump, Volodymyr Zelensky a dit croire que leur relation pouvait survivre à l'incident, tout en estimant ne pas devoir d'excuses au dirigeant américain.



Le Figaro