Gueule Tapée - Le marché fermé: Les commerçants se révoltent

l’histoire est close, tranche-t-il. C’est terminé et on n’en parle plus. L’arrêté est sorti, on ferme, on termine la démolition et on entame les travaux.

C’est un projet très ambitieux. Nous voulons changer l’aspect de notre commune et nous avons un vieux marché qui date des années 30 et 40. Et nous avons des partenaires qui sont prêts à nous accompagner pour en faire un marché moderne. Cela a été étudié et proposé au bureau municipal qui l’a accepté.

avoir quelques difficultés

refusent le développement

On leur offre des cantines et ils ne paient rien pendant qu’on construit. Quand la construction sera terminée, ils vont regagner leurs cantines sans bourse délier. Nous ne comprenons pas la réaction de ces gens

Nous ne gérons pas des états d’âme. Ces gens devraient comprendre qu’ils vont retrouver leur lieu de travail, leur clientèle parce que leurs fonds de commerce sera toujours là après la reconstruction du marché