Guy Marius Sagna : "Macky Sall pense que toutes les plumes des médias sont corruptibles, mais PAN est content..."

Guy Marius Sagna encore d'attaque. Le député a qualifié Pape Alé Niang de journaliste "incorruptible, digne, courageux" et autres qualificatifs, pour l'homme des médias emprisonné depuis plus d'un mois. A l'en croire, Macky Sall ne perd rien pour attendre. L'affaire Pape Alé Niang ne concerne pas les journalistes seulement, mais toutes les entités qui pourraient lui jeter des bâtons dans les roues. Il a énuméré tous les maux qui gangrènent la presse, tout en défendant leur cause.