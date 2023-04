Guy Marius Sagna: "Maty mérite, après ses bons et loyaux services, un contrat à durée indéterminée" Rédigé par leral.net le Mardi 11 Avril 2023 à 21:16 | | 0 commentaire(s)| Ce mardi 11 avril, une conférence de presse a été animée par les délégués de la Société d'Exploitation du Train Express Régional (SETER) au siège de FRAPP. Cette conférence avait pour objectif de faire le point sur la situation générale à la SETER et de discuter du cas de Maty Gning, une femme enceinte de cinq mois, travaillant comme assistante manager de la direction maintenance et matériel roulant à la SETER. Elle a eu un premier contrat à durée déterminée (CDD) de six mois, et son deuxième CDD, d'une durée de 18 mois, se terminera le 12 avril prochain. Elle craint d'être licenciée. Selon Guy Marius Sagna : "Maty mérite, après ses bons et loyaux services, un contrat à durée indéterminée".



