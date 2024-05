Hajj 2024 : Cheikh Samb se réjouit ainsi de l'étroite collaboration entre l'État du Sénégal et les voyagistes privés, malgré quelques lacunes Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Mai 2024 à 16:17 | | 0 commentaire(s)| Cette année, plus de 12 000 fidèles sénégalais, dont 11 000 pris en charge par des voyagistes privés, vont accomplir le Hajj à la Mecque. Cheikh Samb se réjouit ainsi de l'étroite collaboration entre l'État du Sénégal et les voyagistes privés, malgré quelques lacunes. "Les recommandations du Premier Ministre Ousmane Sonko lors du dernier conseil inter-ministériel seront prises en compte," assure-t-il. Par ailleurs, il appelle à une assise nationale sur le pèlerinage à leur retour de la Mecque, afin de remettre un mémorandum au Premier Ministre Ousmane Sonko et au Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye.



