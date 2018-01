Hervé photographie ses ébats avec ses partenaires et les fait chanter Un autre bandit de la technologie vient de tomber. Lui, c'est un étudiant de 35 ans. Pour avoir osé photographier ses partenaires en plein ébats sexuels avant de les faire chanter, Hervé Gildas Malou a écopé 2 ans de prison ferme

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Janvier 2018 à 14:33 | | 0 commentaire(s)|

Âgées d’une vingtaine (20) d’année, l’étudiante Rosalie Mendy et son amie Maty Diagne Guèye ont été victimes de leur bourreau qui photographiait leurs jeux de jambes en l’air. Suite à de nombreux chantages, elles ont porté plainte contre l’étudiant. Devant le tribunal des flagrants délits de Dakar qui jugeait l’affaire, les deux victimes sont revenues sur les circonstances dans lesquelles elles ont été piégées.



Elles déclarent qu’elles s’étaient rendues chez Hervé, un marabout charlatan pour des bains mystiques à la demande d’une certaine Marie Madeleine Ndiaye alias Mado, que Rosalie a connue il y a deux (2) ans sur Facebook. Au moment du bain, le faux marabout en a profité pour les photographier. C’est par la suite, poursuivent-elles, que ce dernier s’en était servi pour les faire chanter, en se livrant avec elles à un jeu de jambes en l’air. Il leur réclamait aussi de l’argent afin de pas publier les photos sur la toile.



Pour sa part, Hervé Gildas Malou a reconnu les faits et avoue avoir en sa possession les photos de ses débats sexuels avec Maty Diagne Guèye mais nie l’avoir fait chanter. Il a aussi reconnu avoir entretenu des rapports sexuels avec Rosalie Mendy. Cependant, il a juré que c’était sur consentement mutuel..



Le tribunal l’a condamné à une peine de deux (2) ans. Il doit allouer aux victimes les montants réclamés.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook