Hommage à l'ancien DG de la Senelec: Makhtar Cissé donne la recette de sa réussite

L'ancien directeur général de la Senelec, Mouhamadou Makthtar Cissé a été honoré par le personnel de l'entreprise d'électricité qu'il avait dirigé durant 5 ans. Il a profité de la cérémonie de "sargal" pour donner les secrets de sa réussite à la tête de cette boîte." La Senelec a la particularité d'être une famille" a fait savoir l'actuel ministre de l'Energie et du Pétrole.

Le management est "universel. Je n'ai rien inventé" dit-il à la nouvelle équipe.

"L'homme va tout le temps osciller entre la raison et l'émotion. Et dans une entreprise, cela s'appelle rechercher le compromis mais jamais la compromission" a alerté l'ancien douanier. Et d'ajouter à l'endroit de son successeur: " diriger une entreprise ce n'est un concours de vertus...c'est juste tirer le meilleur de vos hommes pour atteindre vos objectifs. Restez vous même, faites les choses avec vos propres qualités et être conscients de vos défauts".