Hôpital principal de Dakar: Les travailleurs en sit-in, dénoncent un non respect du protocole d’accord signé avec l’Etat

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Février 2023 à 14:32 | | 0 commentaire(s)|

Les travailleurs de l’hôpital principal de Dakar ont tenu une manifestation pacifique pour dénoncer un non respect du protocole d’accord que l’Etat du Sénégal avait signé le 10 mai 2022 avec les syndicats de la santé.



Ledit protocole porte entre autres sur le paiement de la dette due aux hôpitaux, l’augmentation par l’Etat de la subvention des hôpitaux et le paiement de l’indemnité de logement. Ce dernier point, regrette-t-on, fait l’objet d’un traitement inéquitable des agents de la santé.



Ainsi, ils menacent d’aller vers une grève jusqu’à que l’Etat respecte ladite convention.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook