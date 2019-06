Ibra Diouf Niokhobaye, Coalition Kaddu Askan Wi : « Le parrainage ne doit pas être appliqué dans les élections locales »

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Juin 2019 à 19:24 | | 0 commentaire(s)|

Le parrainage n’est pas du goût de certains leaders de l’opposition. Ils considèrent que c’est une contrainte pour la démocratie. « Le parrainage ne doit pas être appliqué dans les élections locales. On est d’accord sur la proposition de la mission d’observation de l’Ue.



Cette recommandation cadre parfaitement avec notre perception sur le parrainage. Et, on est en phase avec l’Ue. Le Frn va voir quelle postureil faut avoir », promet Ibra Diouf Niokhobaye, membre du Front de résistance nationale, sur la Radio Sud FM.













Leral

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos