Idrissa Seck dissuade la société civile : "je ne dialoguerai pas avec Macky Sall, car, sa parole n’est pas stable et il n’honore pas ses engagements" Idrissa Seck a lancé samedi à Saly, lors du séminaire programmatique des cadres de Rewmi à la société civile qui essaie de renouer le fil d’un dialogue rompu entre l'opposition et Macky, car le leader de Rewmi ne dialoguera pas avec quelqu'un dont sa "parole n’est pas stable" et "qui n’honore pas ses engagements".

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Avril 2018 à 13:48



