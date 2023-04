Idrissa Seck, président du CESE : « Rappelons-nous l'importance de la solidarité et de l'unité pour surmonter le changement climatique, le terrorisme, le djihadisme, les crises sanitaires, économique et sociale » Rédigé par leral.net le Mardi 4 Avril 2023 à 01:01 | | 0 commentaire(s)|

A l’occasion de la fête de l’indépendance du Sénégal qui marque son 63ème anniversaire de son accession à la souveraineté internationale, Idrissa Seck a transmis son message ; Le président du conseil économique social et environnemental ( CESE) dit : « Je souhaite une bonne fête du 4 avril à mes chers compatriotes d'ici et de la diaspora ! » dit-il d’emblée.



Le président du CESE, par ailleurs président du parti Rewmi souligne qu’ « aujourd'hui, nous célébrons dans la communion, la souveraineté du Sénégal et le sacrifice jusqu’au don de la vie de nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Ces forces qui assurent notre protection et défendent notre honneur. « On nous tue mais on ne nous déshonore pas. En ces temps qui nous soumettent à de grands défis, rappelons-nous l'importance de la solidarité et de l'unité pour surmonter le changement climatique, le terrorisme, le jihadisme, les crises sanitaire, économique et sociale » rappelle Idrissa Seck.

