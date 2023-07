Île touristique de Rhodes en Grece: Plus de 250 pompiers luttent toujours contre les flammes Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Juillet 2023 à 23:28 | | 0 commentaire(s)|

Plus de 250 pompiers luttent toujours contre les flammes sur l'île touristique de Rhodes (Grèce), pour la sixième journée consécutive. Des vents importants (jusqu'à 50 km/h) y soufflent toujours.



Le pays, par ailleurs, connaît des températures de plus de 40°C dans de très nombreux endroits, selon l'Observatoire national d'Athènes.



Le thermomètre a affiché 46,4°C à Gythio, commune du Péloponnèse.



Accueil Envoyer à un ami Partager