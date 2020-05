Impacts du Coronavirus : Malgré ses 2 collaborateurs contaminés, Majorel-Sénégal, touchée, apporte une réponse efficiente, sans effet négatif En entretien avec Leral Tv, Ousseynou Mboup, Directeur de production Majorel-Sénégal s’est prononcé sur les Impacts économiques du Coronavirus qui n’épargnent aucun pays à travers le monde. Malgré une baisse du chiffre d’affaires, le secteur relation-clients impacté, des bouleversements , mais aussi 2 collaborateurs contaminés, Majorel Sénégal a su très vite s’adapter . Comment ? Entretien et tour d’horizon avec Leral…

Activités lancées il y a plus d’un an, les équipes de Majorel composées de 48 000 collaborateurs maîtrisant plus d’une trentaine de langues comptent couvrir 28 pays sur quatre continents.

Au Sénégal, comment Majorel réagit contre les impacts du Coronavirus , Ousseynou Mboup, Directeur de production de Majorel Sénégal explique que sur le chiffre d’affaires, secteur relation-clients et autres, des bouleversements ont été noté au début.

A l’instar de nombreuses entreprises à travers le monde, les contre-effets économiques du Coronavirus se font sentir, mais Majorel a su s’adapter très vite…

Selon Mboup, Majorel, depuis le déclenchement de la pandémie a procédé à la mise en place de mesures significatives visant la protection de ses collaborateurs. Et à ce jour aucun poste n’a été supprimé car la santé économique et sanitaire sont au cœur de leurs initiatives.

Parmi les mesures prises figurent la sensibilisation aux gestes de prévention, la distanciation de plus d’un mètre, le télétravail , mais malheureusement sur un effectif de 1300 travailleurs deux collaborateurs ont été contaminés…



