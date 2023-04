Inculpation de Trump: "La loi est la même pour tous", martèle le procureur de New York Rédigé par leral.net le Mardi 4 Avril 2023 à 22:41 | | 0 commentaire(s)|

Le procureur de New York qui a supervisé l'enquête ayant abouti à l'inculpation historique de Donald Trump a martelé mardi que personne n'était au-dessus des lois, affirmant que les "conduites délictuelles graves" n'étaient pas admissibles, quel que soit leur auteur.



"La loi est la même pour tous", a déclaré Alvin Bragg devant la presse. Et "qui que vous soyez", "nous ne pouvons pas normaliser et nous ne banaliserons pas les conduites délictuelles graves", a-t-il affirmé.

