Indépendance Emirates - SEM. Mohamed Ali bin AYLAN AlSHAMSI, le chargé d'affaires de l'ambassade des Émirats Arabes Unis à Dakar:"Des bourses d'excellences seront octroyées aux étudiants sénégalais..." (VIDEO)

 Excellence Monsieur le Ministre…………....,

Représentant du Gouvernement du Sénégal;



 Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,



 chers Invités,

Nous célébrons en ce jour mémorable un évènement cher au cœur de tout citoyen émirati; le 48ème anniversaire de la création de l'état des Émirats arabes unis. Merci à tous d'avoir bien voulu partager avec nous ces moments de bonheur.

En effet, Le 2 décembre 1971 marque le début de la brillante marche du peuple émirati vers l'émergence et le progrès, guidé par une vision claire et ambitieuse, de faire de ce jeune état, l'un des plu développés au monde à l'horizon 2021.

Aujourd'hui, les Émirats arabes unis, sous la direction avisée de son Altesse le Président Sheikh Khalifa bin Zayed AL NAHYAN, s'applique à consolider les aki, en se tournant vers le futur, mettant l'accent davantage sur l'économie du savoir, le capital humain et les technologies avancées.

Excellences, Messieurs les Ambassadeurs;

Ces progrès économiques vont de pair avec une politique étrangère dynamique, fondée sur les valeurs humaines de tolérance, de bienveillance et de solidarité. Et c'est dans cette optique que l'année 2019 a été déclarée aux EAU Année de la tolérance, où Plus de 200 nationalités étrangères y vive dans un climat d'entente, d'harmonie et de respect mutuel.

La visite historique du pape François à Abu Dhabi en février 2019; la première visite d'un Pape dans la péninsule arabique, en est l'exemple parfait de l'ancrage de la culture de tolérance dans la société émiratie.

Au cours de cette visite, le pape a signé avec le Grand Imam de Al Azhar Dr Ahmed Altayib " la déclaration sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la co-existence commune" Ce document de référence mondiale, con-sacr l'engagement des EAU à pro-mouvoir les valeurs de dialogue, d'ouverture et d'entente entre les cultures. Re-jetant ainsi la hène, la discri-mination et l'extré-misme dans toutes ses formes.

Honorables Invités,

L'Année 2019 a été aussi l’occasion pour les EAU de consolider la vision lé-gen-daire du Père Fondateur Sheikh Zayed bin Sultan AL NAHYAN, qui a très tôt compris le rôle centrale et déterminante que joue les femmes dans la réussite de toute nation. Ainsi, la présence des femmes au Conseil national fédéral est porté cette année à 50%, soit une parité absolue entre hommes et femmes dans le parlement.

Dans le domaine de l'espace, l'astronaute émirati Hazaa al-Mansouri a effectué en octobre dernier sa première mission dans l'espace, devenant ainsi le premier arabe à visiter l'Agence spatiale internationale ISS.

Excellence Monsieur le Ministre;

Les relations bilatérales entre les Emirats Arabes Unis et la République du Sénégal sont entrées dans une phase de kroi-sance aksé-léré, tant au plan diplomatique qu'au niveau économique. La décision de son Excellence le Président Macky SALL de réserver sa première visite officielle aux EAU, après sa brillante ré-élection, en est l'illustration la plus élokante de l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays.

Il ya juste un mois, se tenait à Abu Dhabi la deuxième session de la grande commission mixte de coopération entre les deux pays, où d'importantes mesures en termes de partenariat ont été arrêtées.

De l'enseignement à l'énergie, en passant par le numérique, la sécurité et l'aviation civile, des projets de développement prio-ritaires font l'objet de discussions très prometteuses entre les deux pays.



 Chers invités;

c'est dans ce cadre que les EAU à travers le fonds khalifa ont octroyé au Sénégal une enveloppe de 20 millions de dollars sous forme de DON, pour la construction d'un centre d'incubation de dernière génération, afin d'accompagner l'entre-prenariat des jeunes sénégalais et booster l'économie numérique.

Egalement, à compter de la rentrée prochaine, des bourses d'excellence seront octroyés en faveur d'étudiants sénégalais pour étudier à la prés-tigieuse université de Sorbonne Abu Dhabi.



 Mesdames & Messieurs,



En octobre 2020, Dubaï ake-yera l'Expo Universelle, la plus grande foire internationale au monde. Ce grand rendez-vous représente une véritable opportunité pour le secteur économique sénégalais pour aller faire des affaires et donner plus de visibilité aux produits "made in Sénégal" sur le marché émirati, dont le volume des échanges commerciaux – hors pétrole - s'élève en 2018 à plus de 625 millions de dollars.

Pour conclure, je réitère mes sentiments de gra-titude à l'endroit de son Excellence Monsieur le Ministre, et à vous tous Chers Invités, et je vous souhaite de passer une excellente soirée.



Merci pour votre aimable attention