Injures du rappeur Kilifeu : le collectif Noo Lànk présente ses excuses à Me Wade

A travers un communiqué, le Collectif Noo Lànk a présenté ses excuses à Maître Abdoulaye Wade, suite aux «maladresses verbales » d’un de ses membres, en l’occurrence le rappeur Kilifeu.



Ce dernier a proféré des propos injurieux à l’endroit de l’ancien Président lors de la manifestation du vendredi 31 janvier 2020. « Le Collectif s'excuse également auprès des militants, des sympathisants du Parti démocratique sénégalais, ainsi qu'auprès des mouvements affiliés et du peuple sénégalais. Nous réitérons notre appel à une mobilisation pour le combat contre la hausse injustifiée du prix de l'électricité et pour la libération de notre camarade Guy Marius Sagna », lit-on dans le communiqué.



