Inondations en pleine capitale sénégalaise : Le calvaire de la population riveraine à la rue 41 angle 22 de la Médina

Mardi 3 Octobre 2023

À la Médina, plus particulièrement au niveau de la rue 41 angle 22, les rues sont inondées d'eaux usées, rendant la route impraticable.

Selon la population riveraine, la saison hivernale n'est pas la seule raison de cette situation alarmante. Les conséquences sont graves, la population désemparée déplore et interpelle le gouvernement face à cette situation qui fait désormais partie de leur quotidien. Reportage de Ramata Sarr et Cheikh Tidiane Sène.