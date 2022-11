Insécurité, insalubrité, électrification: Le Dg de la Sapco veut rendre "vivables" les plages de Saly

Le Directeur général de la Société d'Aménagement et de Promotion des Côtes et zones touristiques du Sénégal (SAPCO), Souleymane Ndiaye, a effectué hier sa première visite de terrain sur la Petite côte pour rencontrer les acteurs. Des doléances ont été formulées par ces derniers en ce qui concerne la sécurité dans les plages, mais aussi l'insalubrité et l'électrification qui sont entre autres des problèmes qui méritent de trouver des solutions. Toutefois ils ont magnifié le travail abattu par l'Etat du Sénégal en collaboration avec la Banque mondiale pour sauver les plages de Saly