Insolite: Deux chats sèment la panique à l'Assemblée nationale Deux chats ont semé la panique à l’Assemblée nationale, ce samedi, lors du vote du budget du ministère des Mines et de la Géologie, selon seneweb. La séance a été suspendue pendant une quinzaine de minutes avant que les deux animaux ne soient maîtrisés et un retour au calme.

Rédigé par leral.net le Samedi 30 Novembre 2019



