Instabilité: Les imams et oulémas de la Sicap Liberté rappellent les potentielles conséquences aux acteurs politiques et population Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mars 2023 à 20:40 | | 0 commentaire(s)| L'association des imams et oulémas de la Sicap Liberté, tenant compte de la situation sociopolitique actuelle du pays, lance un appel à la population et aux acteurs politiques pour favoriser le dialogue social. C'est avec des prières qu'ils ont entamé les échanges. Ainsi, ils appellent à la consolidation pour pérenniser la sécurité dans le pays. Cette rencontre a été également l'occasion pour ces imams et oulémas de rappeler les potentielles conséquences que l'instabilité pourrait engendrer dans la sous-région.



