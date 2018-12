Intempéries de juin : 80 millions alloués aux éleveurs de Matam... ( Macky Sall)

Le président de la République, Macky Sall, a promis, samedi à Ranérou, d’allouer aux éleveurs de Matam ayant signalé tardivement la perte de leur bétail, le reliquat de 80 millions de francs CFA de l’enveloppe d’indemnisation destinée à la région, après les pluies diluviennes de juin dernier.



Sur les 200 millions 40 mille francs CFA dédiés à la région de Matam, un restant de 80 millions avait été retourné au ministère de l’Elevage et des Productions animales, a expliqué le président Sall.



En présidant la cinquième journée nationale de l’élevage à Ranérou, le chef de l’Etat a décidé de donner une suite favorable à une doléance des éleveurs de Matam qui plaidaient pour une indemnisation de leurs collègues qui s’étaient tardivement signalés.



Après les pluies diluviennes de juin, il avait annoncé sa décision d’allouer une enveloppe d’un milliard de francs CFA aux éleveurs dont le cheptel avait été tué par les pluies enregistrées.





Cette compensation était destinée aux éleveurs des départements de Kaffrine, Kanel, Koungheul, Koupentoum, Linguère, Louga, Malem Hodar, Matam, Tambacounda, Podor et Ranérou.



La cinquième édition de la journée nationale de l’élevage est axée sur le thème : ‘’L’éradication de la peste des petits ruminants, un défi mondial pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations’’.



La journée nationale de l’élevage a été instaurée en 2014.





APS

