Interdictions de circuler des motocyclistes et cyclomoteurs: Les livreurs TIAK TIAK regrettent un énorme manque à gagner Rédigé par leral.net le Lundi 17 Avril 2023 à 23:48 | | 0 commentaire(s)| Les interdictions de circuler des motocyclistes et cyclomoteurs lors des procès de Ousman Sonko et Mame Mbaye Niang par le gouverneur de Dakar constituent un manque a gagner pour les livreurs, communément appelé TIAK TIAK et leurs clients. Ces derniers enregistrent d’énormes pertes à chaque fois que ce procès est programmé. Et en cette période de fête, ils accusent beaucoup de retards dans les livraisons. Inquiets, ils en appellent les autorités compétentes à évacuer au plus vite ce dossier.



Accueil Envoyer à un ami Partager