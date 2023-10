Israël-Hamas : Le Pape appelle à la libération des otages Israéliens et exprime son inquiétude face au siège de Gaza Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Octobre 2023 à 16:55 | | 0 commentaire(s)|

Le pape François a ajouté sa voix aux appels internationaux à la désescalade entre Israël et le Hamas, exprimant sa préoccupation quant à la situation actuelle lors de l'audience générale au Vatican ce mercredi. Le souverain pontife a adressé un appel puissant à la paix et à la retenue, soulignant les enjeux humanitaires qui pèsent sur la région.



Au cœur de son message, le pape a demandé la libération des otages israéliens détenus par le Hamas, une question sensible qui a longtemps alimenté les tensions entre les deux parties. Alors que les hostilités se sont calmées depuis le cessez-le-feu intervenu en mai 2021, la question des prisonniers reste un point de discorde important.



Cependant, le pape François n'a pas limité son discours à la situation des otages. Il a également fait part de ses préoccupations concernant le siège de Gaza. La bande de Gaza est soumise à un blocus depuis des années, ce qui a eu des conséquences dévastatrices sur la vie quotidienne de ses habitants. Le pape a mis en garde contre la détérioration de la situation humanitaire dans la région, soulignant le risque d'un embrasement de la situation.



Les propos du pape interviennent à un moment où les tensions reprennent en Israël et dans la bande de Gaza, avec des affrontements récents entre les forces israéliennes et des groupes palestiniens. Les acteurs internationaux surveillent de près la situation, craignant une nouvelle escalade du conflit.



Le Saint-Père a appelé à la retenue, à la négociation et à la diplomatie comme voies pour résoudre les conflits. Il a également rappelé l'importance d'accorder une attention particulière aux besoins humanitaires des civils pris au piège de la violence et du conflit.



L'appel du pape François à la désescalade et à la paix entre Israël et le Hamas vient s'ajouter aux efforts de nombreux acteurs internationaux pour stabiliser la région et trouver des solutions durables aux défis complexes qui y prévalent. Alors que la situation continue d'évoluer, les paroles du souverain pontife soulignent l'importance de mettre fin aux souffrances humaines et de travailler en faveur de la paix et de la réconciliation.

