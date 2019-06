Italie: 2 maîtres coraniques sénégalais arrêtés

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Juin 2019 à 13:04

Deux membres d’une association culturelle islamo-sénégalaise à Santa Cruce Sull’Amo, une ville de la province de Pise, sont dans de beaux draps. Ils sont accusés de maltraitance d’enfants après une enquête entamée il y a quelques mois pour faire la lumière sur les comportements notés dans une sorte de garderie après l'école, installée dans un appartement du centre-ville.



L’association était chargée de donner des cours de Coran à une soixantaine d’enfants âgés entre 7 et 17 ans, presque tous des Sénégalais. Mais, à la suite d’une signalisation faite par un témoin, la police de Pise sur instruction de la Procureur adjointe, Flavia Alemi, a placé des caméras de surveillance dans l’appartement qui fait office d’école, rapporte le journal.



Lequel précise que les vidéos ont montré des scènes de violences, les maîtres coraniques frappant les enfants au dos, aux mains et aux fesses. Toutefois, les mineurs, qui ont été entendus en présence d’un psychologue, n’auraient fait que « peu d’aveux ».







