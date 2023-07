Jeux de la Francophonie : Le Comité Miss Sénégal bien représenté au Congo Rédigé par leral.net le Samedi 29 Juillet 2023 à 17:54 | | 0 commentaire(s)|

Le Comité Miss Sénégal est actuellement à Kinshasa, en République démocratique du Congo, où sont ouverts, ce vendredi, les Jeux de la Francophonie. La présidente dudit Comité national Aminata Badiane et la miss Sénégal 1ère dauphine Maimouna Gladys ont fait le déplacement, faisant partie de la délégation du ministère de la Culture et du Patrimoine […] Le Comité Miss Sénégal est actuellement à Kinshasa, en République démocratique du Congo, où sont ouverts, ce vendredi, les Jeux de la Francophonie.

La présidente dudit Comité national Aminata Badiane et la miss Sénégal 1ère dauphine Maimouna Gladys ont fait le déplacement, faisant partie de la délégation du ministère de la Culture et du Patrimoine historique. Aliou Sow et le Premier ministre, Amadou Ba, par ailleurs en charge des Sports, ont conduit la délégation sénégalaise composée d’environ 165 membres dans ces activités sportives et culturelles qui vont se dérouler jusqu’au 6 août prochain. La présidente du comité national Miss Sénégal tient à féliciter son ministre de tutelle pour « la réussite de cette belle organisation internationale » à laquelle le Sénégal est dignement représenté, mais aussi pour la « prise en charge dans de très bonnes conditions » de la délégation. « Nous sommes très bien accueillis à l’aéroport par son excellence ambassadeur du Sénégal au Congo Kinshasa, Doro Sy, et la directrice des arts, Mme Diagne », s’est réjouie Aminata Badiane.



Source : https://lesoleil.sn/jeux-de-la-francophonie-le-com...

