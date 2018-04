Joaquin Gonzalez-Ducay : « les principes d'égalité des genres et d'émancipation des femmes sont des valeurs fondamentales de l'UE » Joaquin Gonzalez-Ducay, Ambassadeur de l'Union européenne (UE), la 12ème édition des Journées Européennes du Développement qui se déroulera les 5 et 6 juin 2018 à Bruxelles (Belgique), mettra l'accent sur le rôle crucial des femmes et sur la nécessité de leur participation à la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable à l'horizon 2030.

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Avril 2018



