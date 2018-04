Jorge Carlos De Almeda Fonseca : « Le Cap-Vert et le Sénégal constituent deux références de démocratie et d’Etat de droit en Afrique » S.E.M Jorge Carlos De Almeida Fonseca, Président de la République du Cap-Vert qui effectue une visite officielle au Sénégal du 25 au 29 avril 2018, a loué les relations conviviales et fraternelles entre le Sénégal et le Cap-Vert et estimé que les deux pays demeurent deux références de démocratie en Afrique.

