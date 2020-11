Journée Mondiale de la Télévision: La perte des valeurs éducatives et l’excès du folklore pointés du doigt au Sénégal Rédigé par leral.net le Samedi 21 Novembre 2020 à 14:48 | | 0 commentaire(s)| Célébration lancée en 1996 par les Nations-Unies, la Journée Mondiale de la Télévision a été une occasion saisie par Leral Tv, pour tendre le micro aux Sénégalais. Interrogés, ils s'accordent sur la qualité des programmes des chaînes de télévision du Sénégal, mais la perte des valeurs éducatives et l’excès du folklore, sont largement pointés du doigt…

La musique qui règne en maitre, des chaines qui passent souvent à coté des informations attendues, la perte des notions et valeurs éducatives sont très décriées ar les Sénégalais.



Même s’il ne les classe pas tous dans le même lot, pour Djily si certaines télévisions sont à encourager d’autres en sont impliqués dans la dégradation des mœurs, on doit penser à la jeunesse.



Pour Amadou la quête de l’argent (publicité) et le folklore sont surtout les éléments dominants dans marche de certains. On gagnerait à revoir certains programmes.



