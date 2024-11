Journées Scientifiques Sida au Sénégal : Le CNLS et ses partenaires lancent la 4e édition Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Novembre 2024 à 23:39 | | 0 commentaire(s)| Le Conseil National de Lutte contre le Sida (CNLS) et ses partenaires ont lancé hier la 4e édition des Journées Scientifiques Sida au Sénégal (JSSS). Pendant trois jours, journalistes, experts et acteurs de la riposte contre le VIH échangeront sur les enjeux actuels et partageront des expériences novatrices pour renforcer la lutte contre cette pandémie.



