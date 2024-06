Justice : Un pas décisif vers une gouvernance plus transparente et participative au Sénégal, symboliquement franchi Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Juin 2024 à 19:56 | | 0 commentaire(s)| Le ministère de la Justice, par le biais de la Direction de la Promotion de la Bonne Gouvernance (DPBG), a officiellement lancé le deuxième Plan d'Action national du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (PAN2/PGO). Cette initiative vise à renforcer les engagements pris par les diverses structures, pour les années 2024 et 2025, définis lors d'ateliers de consultations citoyennes, de convergence et de planification. La cérémonie, marquée par une forte présence médiatique, symbolise un pas décisif vers une gouvernance plus transparente et participative au Sénégal.



