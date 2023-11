Kaffrine : La première Sphère administrative régionale du Sénégal inaugurée par le Président Macky Sall Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Novembre 2023 à 18:52 | | 0 commentaire(s)|

Le chef de l’Etat, Macky Sall, a inauguré, jeudi, à Kaffrine (sud-est), la première sphère administrative régionale du Sénégal, laquelle va servir de cadre de travail pour les différents services de cette région, afin de faciliter la communication entre eux, a constaté l’APS. La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence du Premier ministre, Amadou Bâ, […] Le chef de l’Etat, Macky Sall, a inauguré, jeudi, à Kaffrine (sud-est), la première sphère administrative régionale du Sénégal, laquelle va servir de cadre de travail pour les différents services de cette région, afin de faciliter la communication entre eux, a constaté l’APS. La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence du Premier ministre, Amadou Bâ, ainsi que de quelques membres du gouvernement et des autorités administratives et territoriales de Kaffrine. Avant de couper le ruban, il a visité les différents bâtiments de la sphère, composée de la gouvernance, de la préfecture, du building administratif et de résidences. ‘’C’est avec beaucoup de plaisir que j’inaugure ici, à Kaffrine, la première sphère administrative régionale dans ce concept que j’ai voulu donner à la modernisation de notre administration’’, a dit le président de la République, après la coupure du ruban d’inauguration. Il a rappelé que depuis plusieurs décennies, les services administratifs régionaux étaient logés dans des bâtiments hérités de la colonisation. Ceux-ci ont fait office de gouvernance et de préfecture, a-t-il précisé. Au début des indépendances, des bâtiments des centres d’expansion rurale ont, par moments, ‘’beaucoup servi aux sous-préfectures’’, a poursuivi le chef de l’Etat. Il considère que ‘’le moment était venu de redonner à l’administration territoriale toute sa dignité, pour que l’Etat, à travers ses délégués, ses représentants, mais également les services déconcentrés puisse travailler dans des conditions optimales’’. Macky Sall a indiqué que ‘’ce qui a été fait à Kaffrine, c’est le début d’un programme de construction de sphères régionales’’. ‘’Au moment même où nous parlons, nous avons lancé quatre sphères, celle de Kaffrine, la première, celles de Sédhiou, Fatick et Kédougou’’, a souligné le chef de l’État. Le président de la République a rappelé que ‘’ce sont les dernières régions’’ à être créées qui ont été choisies pour l’installation des sphères administratives, car n’étant pas bien dotées sur le plan infrastructurel. Le chef de l’Etat a assuré que des efforts de rattrapage seront faits pour que toutes les régions ‘’puissent disposer de ces commodités et des conditions de travail où le gouverneur, l’ensemble des services régionaux et certains services départementaux’’ vont se retrouver ‘’dans un même espace’’. Il estime que cela ‘’permettra d’optimiser les charges téléphoniques, le temps’’, et ‘’facilitera aux usagers l’accès aux services qui leur sont réservés’’. Macky Sall a invité le gouverneur de la région de Kaffrine, El Hadji Bouya Amar, à veiller à la ‘’préservation du bijou’’. Il a félicité les structures nationales ayant concouru à la réalisation de l’infrastructure dont la Société de gestion du patrimoine bâti de l’État, la Caisse des dépôts et de consignation, l’Agence d’exécution des travaux d’intérêt public contre le sous-emploi, et la Société africaine de construction ( Saoco Faritex). Le coût de cette infrastructure bâtie sur 2, 7 hectares, est estimée à huit milliards de francs CFA.



Source : Source : https://lesoleil.sn/kaffrine-la-premiere-sphere-ad...

