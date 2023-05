Kaolack : Deux charlatans " multiplicateurs de billets de banque" interpellés et placés sous mandat de dépôt Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Mai 2023 à 01:38 | | 0 commentaire(s)|

Un marabout du nom de Serigne Kémane et son complice Serigne Lamp ont été interpellés ce week-end par des éléments du commissariat central de Kaolack avant d'être déférés au parquet puis placés sous mandat de dépôt.



Ils sont cités dans une affaire de " charlatanisme" et d'escroquerie. Établis à la cité Kébé, Serigne Kémane qui s'était présenté comme un marabout guérisseur, a finalement changé de casquette pour devenir un " "multiplicateur de billets de banque".



Aidé par son acolyte, Serigne Kémane a réussi à ferrer Omar Ba( un nom d'emprunt). Il lui avait promis de multiplier l'argent que ce dernier lui aura remis à hauteur de 500 millions de Fcfa.



Ce dernier a mis à sa disposition plusieurs fois de fortes sommes d'argent dont 935.000 Fcfa, 200.000 Fcfa et 4 millions 500 mille Fcfa. La dernière somme qu'il devait déposer, portait sur 7 millions de Fcfa.



Étant à court d'argent, la victime s'en est ouverte à un ami qui lui a conseillé d'aller voir la police. L'enquête qui a été ouverte, a permis de mettre la main sur les deux mis en cause qui n'ont pas nié les faits devant les enquêteurs.



D'ailleurs, Serigne Lamp a reconnu avoir reçu sa part du butin à hauteur de 3 millions 500 mille Fcfa. De son côté, Serigne Kémane a fait part aux enquêteurs d'être entraîné dans cette affaire par son acolyte qui dit-il, a peaufiné leur plan machiavélique. Ils ont été tous les deux placés sous mandat de dépôt et seront jugés le 24 mai prochain...

