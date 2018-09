Kaolack : Les habitants des quartiers de Khakhoune, Sam, Ngane et Thioffac désespérés; N'en peuvent plus des promesses de Diéne Farba Sarr et Mariama Sarr.

Depuis le début de l"hivernage les populations de certains quartiers de Kaolack croisaient les doigts et imploraient le bon Dieu pour la rareté des pluies .

Mais depuis que le ciel a ouvert ses vannes ces quartiers ont perdu tout espoir de vivre sans pour autant décrier l'attitude des autorités tels que le ministre en charge de habitat du renouveau urbain et du cadre de vie et le maire de la ville.

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Septembre 2018 à 08:00 | | 0 commentaire(s)|