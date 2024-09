Kaolack : Mor Talla Dieng démissionne du parti UCS d’Abdoulaye Baldé

Le responsable départemental et membre du secrétariat national du parti de l'Union des centristes du Sénégal (Ucs), Mor Talla Dieng a, dans une note parcourue par Dakaractu, décidé de tourner la page Ucs. En effet, ce dernier a démissionné dudit parti. « Je viens par cette présente lettre vous annoncer ma démission au sein du parti, dirigé par le président Abdoulaye Baldé. Tout en mettant fin à tout poste de responsabilité », lit-on. Il poursuit : «Depuis des années j'ai choisi de militer au sein du parti avec mes militants. Et nous avions donné un engagement parfait pour la bonne marche du parti. Le chemin que nous avions emprunté était très difficile. Nous avions aussi pris la responsabilité d’affronter avec détermination ces épreuves dans le courage et la dignité. Nous n’avions jamais hésité aussi à user de nos propres moyens, sans rien attendre en retour. Aujourd’hui je me sens très fier d’avoir mené ces combats avec tous les membres de L' UCS à Kaolack ». Ainsi, le président du mouvement Adeco compte «dorénavant tourner la page après mûres réflexions et de discussions avec sa base politique pour s’ouvrir vers de nouvelles perspectives politiques ».