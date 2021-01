Kaolack : Pastef Les Patriotes désapprouve la campagne de levée de fonds et qualifie Ousmane Sonko et Cie de marchands d'illusions qui sillonnent la diaspora pour leur propre compte. Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Janvier 2021 à 00:06 | | 0 commentaire(s)|

C'est à travers une résolution que le comité de pilotage de Pastef / Front républicain a déploré la campagne de levée de fonds organisée par le Pastef de Ousmane Sonko.



Les membres comité ont d'abord rappelé les dispositions de l'article 20 consacrant le caractère portable et libre de la participation financière, ainsi que celles de l'article 8 qui frappent, disent-ils, d'illégitimité le comité stratégique et celui de pilotage de Monsieur Ousmane Sonko, entre autres.



Du coup, Pastef les patriotes de désapprouver « la campagne unilatérale de collecte de fonds savamment organisée à un moment de pandémie par Mr Ousmane Sonko et ses complices ». À les croire « cette campagne est anti-démocratique et insupportable. Notre conscience nous ordonne de protester contre elle, de nous y opposer et tout mettre en œuvre pour la clôturer ».



Dans la foulée, les membres de cette entité qualifient les organisateurs de cette campagne de « mythomanes toujours à l'affût de nos épreuves qu'ils utilisent pour alimenter leurs fantasmes hostiles à l'évidence ».



Pour finir, Pastef Les Patriotes a exhorté les patriotes « expatriés » à l'unité et à la vigilance face à ceux qu'il considère comme des marchants d'illusions qui sillonnent la diaspora pour leur propre compte. « Le masque est tombé et Ousmane Sonko apparaît dans une cupidité troublante... »



Avant d'encourager les résultats contenus dans la lutte contre la Covid-19.



