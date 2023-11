Kédougou : La sécurité sera renforcée dans les sites d’orpaillage Rédigé par leral.net le Mardi 14 Novembre 2023 à 14:14 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République, Macky Sall relève la nécessité de créer un comptoir national de contrôle et de commercialisation de l'or. «Il faut créer un comptoir national de contrôle et de commercialisation de l'or. On ne peut pas aller jusqu'à 17 tonnes d'or par an, alors qu'on n'a pas de comptoir, ce n'est pas possible, cela n'a aucun sens. On doit avoir un comptoir national», a dit le chef de l'Etat à Kedougou, où il est présentement, dans le cadre d'une tournée économique. Le Président Sall rappelle que beaucoup de groupes criminels prennent racine dans les sites d'orpaillage. «C'est pourquoi des instructions ont été données à la Gendarmerie, qui va être présente sur le terrain, pour renforcer la sécurité», a-t-il dit.



Source : Source : https://lesoleil.sn/kedougou-la-securite-sera-renf...

