Kenya: un policier tue 10 personnes alors qu’il cherchait sa copine ”infidèle”

Un policier au Kenya qui a tué 10 personnes dans un bar alors qu'il cherchait sa prétendue amoureuse infidèle a été condamné à 20 ans de prison.

Peter Karanja, a été inculpé en novembre 2010 pour le meurtre de 10 personnes qu’il avait tuées à Siakago, dans le comté d’Embu.

Selon l’acte d’accusation, Karanja, qui avait été déployé pour garder la résidence du commissaire du district de Mbeere North à l’époque, aurait tiré des balles au hasard, tuant 10 personnes sur le coup dont deux étaient ses collègues.

Le tribunal apprend que, alors qu’il se trouvait à son poste de travail, Karanja a été informé que sa petite amie avait été aperçue en train de flirter avec d’autres hommes dans l’un des bars de Siakago. Le 6 novembre, vers 23 h 30, il s’est rendu au New Coconut Bar, à proximité, à la recherche de sa petite amie. À son arrivée, il a ouvert le feu, tuant trois personnes sur place.

Il s’est ensuite rendu au bar Waiyaki où il a abattu le barman qui était venu le faire entrer.

Karanja s’est ensuite rendu au Club Tha Shrek, où six personnes buvaient. Il a tué deux femmes et deux hommes, puis est parti.

En cours de route, il a rencontré ses deux collègues qui étaient venus répondre à la fusillade. Il leur a tiré une balle dans le dos avant de retourner l’arme comme lui-même , mais il était à court de balles.

Le jeudi 5 décembre dernier, Florence Muchemi, juge à la Haute Cour d’Embu, a condamné Karanja à 20 ans de prison pour chacun des dix décès qu’il a causés. Le juge a toutefois décidé que les peines seraient cumulées.

L’avocat de Karanja, Victor Andande, a demandé au juge Muchemi de condamner son client à une peine non privative de liberté, affirmant que Karanja avait des remords et souffrait d’une maladie incurable.

En lisant son verdict, le juge Muchemi a déclaré que l’accusation avait prouvé au-delà de tout doute raisonnable que Karanja avait tué ses dix victimes, qui ne l’avaient nullement provoqué.

Le juge a refusé de condamner Karanja à une peine non privative de liberté, affirmant qu’elle souhaitait que la peine infligée à Karanja envoie un avertissement sévère aux personnes qui envisagent de commettre une infraction similaire. Le condamné a 14 jours pour faire appel de la décision.

