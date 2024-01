Keur Madiabel: Un jeune élève crée un engin explosif et un vélo moteur Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Janvier 2024 à 09:38 | | 0 commentaire(s)| Le portrait du Jour nous emmène à Keur Madiabel, pour découvrir Djiby Dianka, élève en classe de 1ère L, au lycée de Keur Madiabel. Ce jeune homme a conçu une motocyclette nommée Djakarta, équipée de deux pots avec les brancards d'une charrette et le guidon d'un vélo. Originaire de Léona, un quartier de la localité, Djiby affirme avoir un talent inné pour la création. Son ambition est d'intégrer les lycées techniques et scientifiques. Nos reporters l'ont rencontré lors d'un voyage effectué dans le Saloum.







Accueil Envoyer à un ami Partager