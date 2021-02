Keur Massar: Le maire plaide pour l'érection du Centre de Santé en Hôpital de niveau 2

Il a fait savoir que, de l’avis du médecin-chef, 800 mille personnes sont consultées par an. La santé fait partie des priorités de la municipalité de Keur Massar. Après les actes posés dans ce sens, le maire vient de terminer la construction d’un centre de stockage de médicaments à l’intérieur du centre de santé de Keur Massar.



Ce bâtiment de trois (3) pièces est estimé à 23 millions FCFA. « Le centre n’avait pas de magasin ni de pharmacie, mais aujourd’hui, avec l’appel du médecin-chef qui nous a sollicités, nous avons construit cette infrastructure sur fonds propres de la mairie », soutient le maire.



Avec la démographie galopante de la population de Keur Massar et localités environnantes, ce bâtiment est venu à son heure de l’avis de l’honorable député, accompagné des membres de son cabinet, des conseillers municipaux, le président des délégués de quartier et les autorités sanitaires. « Ce n’est pas seulement les habitants de Keur Massar qui viennent ici se faire consulter. Il y a aussi ceux de Malika, Jaxaay et de Tivaouane Peulh », souligne l'édile.



De l’avis du médecin chef, 800 mille personnes sont consultées par an dans ce district. Ainsi, l’édile de la commune demande aux autorités d’ériger en hôpital de niveau 2, ce centre de santé.



A en croire Moustapha Mbengue, un centre d’état-civil sera construit pour permettre aux parents de déclarer leurs enfants sans aucune difficulté. Sur ce, le maire sollicite l’appui de l’Etat pour renforcer l’établissement sanitaire, en équipement et en matériel.



Le représentant du médecin-chef et le président des délégués de quartiers qui ont pris part à la réception, ont magnifié à sa juste valeur cette réalisation toute neuve. Elle va sans nul doute permettre au centre de santé de Keur Massar, d’augmenter sa capacité de commande de médicaments se réjouissent les responsables du centre de santé.