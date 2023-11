Kolda: Abdourahmane Baldé dit Doura mobilise la jeunesse de Doumassou, fief de Mame Boye Diao Ce sont des milliers de jeunes qui ont accueilli et accompagné le Directeur Général de la LONASE pour une marche populaire dans le quartier de Doumassou, fief de Mame Boye Diao. Abdourahmane Baldé Doura par ailleurs Président du Mouvement Kolda Debout a pris le train des jeunes devant le bureau régional du trésor avant de se diriger vers les coins et recoins de ce quartier historique, populaire et emblématique de Kolda.



Annoncé un temps dans la ville, le Maire et candidat à la Présidentielle Mame Boye Diao a préféré rester à Vélingara à quelques dizaines de kilomètres de son fief. Le matin, les jeunes de son quartier avait sorti un communiqué pour lui dire qu’ils lui ont définitivement tourné le dos à cause de son manque de respect envers la population du Fouladou.



D’ailleurs certains jeunes qu’ils voulaient mobiliser, moyennant de fortes sommes d’argent, ont rejoint la caravane du DG de la LONASE. C’est dans cette dynamique que la mobilisation a été sonné pour accueillir Abdourahmane Baldé Doura. Devant les maisons et les commerces, des femmes, des hommes et des familles entières sont sortis à la rencontre de cette caravane inédite. Arrivée à l’arbre Moussa Molo, endroit mythique et mystique de Kolda, les jeunes de Doumassou ont assuré une ambiance de feu aux sons des instruments traditionnels et folkloriques du Fouladou.



La marche populaire s’est ensuite dirigée vers le plateau avant de se terminer à l’Assemblée Générale des femmes du mouvement Joog Jotna de Fabouly Gaye, allié de Abdourahmane Baldé Doura. Les populations de Doumassou ont ainsi affirmé choisir le camp de l’espoir et de l’émergence. Dans la paix et la symbiose, Doumassou et sa jeunesse appellent à la mobilisation autour de Abdourahmane Baldé - Doura pour une victoire éclatante de Amadou BA à la Présidentielle du 25 février 2024.



La veille, Le DG de la LONASE Abdourahmane Baldé - Doura avait débuté les 72h d’activités politiques et sociales à Doumassou par une visite à la grande mosquée de la localité. Sur place, le Directeur Général a échangé avec les dignitaires religieux avant d’équiper la mosquée avec 4 climatiseurs armoires, 12 ventilateurs plafonniers et une vingtaine de panneaux solaires. En plus d’avoir remis une enveloppe aux dignitaires et aux femmes de la mosquée, Le DG Doura Baldé va soutenir des travaux d’entretien et de rénovation.

















