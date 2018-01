L’ANPS dévoile les organes de presse bénéficiaires des accréditations au mondial Russie 2018

Le président de L’ANPS Ablaye Thiam a dévoilé ce lundi, à la maison de la presse, les organes qui ont eu à bénéficier de codes pour couvrir la Coupe du monde. Il a rappelé avoir obtenu 35 accréditations réparties comme suit : 25 distribués pour la presse écrite et 10 pour les photographes. Ainsi, il a précisé en ce qui concerne les photographes, 7 codes d'accréditation ont trouvé preneurs et les trois qui restent, vont être retournées à la FIFA.



Les organes de presse écrite:

Sud quotidien (1), le Soleil (3), l’As (1), Stades (3), l’As Sports (2), Record (1), l’Observateur (1), Vox Populi (1), Le Quotidien (2), Les Echos (1) et Libération (1).



Les photographes:

Record (1), l’Observateur (1), Stades (1), Dakaractu (1), les Echos (1), le Quotidien (1) et le Soleil (1)



Les sites en ligne

Sport221.com (1), Dakaractu.com (1), IGFM.Sn (1), Ndamli.sn (1), Sportinter.com (1).

Une seule agence de presse a bénéficié du code, c’est l’APS et sans oublier que dans ce décompte, qu’il y a aussi deux free-lance.



Pour rappeler qu'en ce qui concerne les média radio et télévison, il faut traiter directement avec la FIFA via l’espace média de la Fifa. L’ouverture des inscriptions se fera le 1er et les inscriptions se poursuivront jusqu'au 28 février 2018.





Thierno Malick Ndiaye