L'Académie Internationale des Métiers de l'Aviation Civile accueille la visite des députés de la Commission Transport

Jeudi 27 Février 2025

L'Académie Internationale des Métiers de l'Aviation Civile (AIMAC) accueille la visite des députés de la Commission Transport, dans le cadre d'une initiative visant à renforcer les liens entre les parlementaires et les acteurs du secteur aéronautique. Cette rencontre permettra aux députés de découvrir les installations modernes de l'académie, de s'informer sur les formations proposées et de discuter des enjeux et perspectives de l'aviation civile, notamment en matière de sécurité et de régulation. Un moment clé pour souligner l'importance de la formation dans le développement du secteur aérien.