L'Association des militaires libérés du Sénégal, dénoncent leur statut de "marginalisés" et...

L'Association des Militaires Libérés du Sénégal (AMLDS) a tenu ce samedi 4 juin, un point de presse pour dénoncer la non-autorisation de la marche pacifique de sensibilisation et de lutte contre les violences et agressions en faveur d'autres activités. Une situation qu'ils trouvent déplorable et injuste. Ainsi, ils demandent plus de considération.



