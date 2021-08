L’adjoint au maire de Nguer Malal invite la jeunesse à s'inscrire sur les listes électorales...

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Août 2021 à 02:13 | | 0 commentaire(s)|

Lors d'une finale organisée à Ngadialame Keur Mayoro, dans la commune de Nguer Malal, l'adjoint au maire M. Bilal Diop a rappelé les réalisations et projets du Maire M. samba Kanté, qui est le parrain de cette tournoi organisé par la jeunesse. Selon lui, la jeunesse est au cœur des projets du Maire. D'ailleurs, d'ici quelques temps, les jeunes de Nguér Malal vont bénéficier d'un projet qui va les aider a mieux s'insérer. Par sa voix, le maire est plus que jamais engagé pour sa jeunesse, c'est pourquoi il l'invite a s’inscrire massivement sur les listes électorales, tout en respectant les mesures-barrières, surtout durant cette période avec le variant Delta qui commence à emporter les jeunes.

L'organisateur de cette première édition du tournoi de football, M. Modou Seck Kala, salue le travail du parrain M. Samba Kanté et dit être très satisfait de la réussite de cette finale qui opposait deux équipes d'une même localité.