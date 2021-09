«L'indécence du "en même temps"»: Macron parle de Samuel Paty et relève le défi de McFly et Carlito Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Septembre 2021 à 21:46 | | 0 commentaire(s)|





Source : Dans une allocution à l’occasion de la rentrée, le Président de la République a pu relever le défi que les youtubeurs McFly et Carlito lui avaient lancé en mai. Marine Le Pen, Éric Ciotti et d’autres personnalités politiques en ont dénoncé «indécence».Source : https://fr.sputniknews.com/politique-francaise/202...

