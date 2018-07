L’intersyndicale de la SSPP le Soleil dit non à la stratégie du pourrissement de Yakham Mbaye

Dans un communiqué qui nous est parvenu, l’intersyndicale de la SSPP le soleil (SYNPICS, STLS, CNTS) est monté au créneau pour dénoncer, ce qu’elle appelle la stratégie du pourrissement de leur directeur général, le nommé Yakham Mbaye.



Avec la nomination de Yakham Mbaye en décembre 2017, l’espoir avait commencé à renaître au quotidien Le Soleil, qui avait connu des remous. Malheureusement, sept (7) mois après son arrivée, ces travailleurs ont constaté que rien n’est fait pour repositionner le journal.



« On ne sent pas une vision stratégique de sa part. L’incapacité du nouveau directeur général est manifeste. Le Soleil est, visiblement, très lourd pour lui. En lieu et place d’un projet de redressement, M. Mbaye adopte une stratégie du pourrissement. Les dossiers s’accumulent sur sa table, attendant d’être traités », notent-ils dans le communiqué qui énumère les conséquences de cette situation.



Selon leur note, à cause de cette stratégi,e l’entreprise est bloquée. Les fournisseurs s’inquiètent. Les reportages, dossiers, enquêtes, ces genres nobles du journalisme, ne l’intéressent guère. « En réalité, Yakham Mbaye ignore complètement le sens du service public de l’information. Prétextant un manque de moyens, il vient d’arrêter toutes les missions du Soleil à l’intérieur du pays. Depuis l’arrivée de Yakham Mbaye, le Soleil a raté plusieurs rendez-vous dans les régions », a signalé l’intersyndicale. « Toujours dans sa dynamique de déstabilisation, Yakham Mbaye veut remettre en cause l’Accord-cadre signé entre la direction générale et l’Intersyndicale. Cet accord, entré en vigueur depuis 2015, est le fruit d’âpres négociations entre les deux parties », lit-on dans la note.



« Où nous mènera Yakham Mbaye ? », s’est interrogée l’Intersyndicale, qui a pointé du doigt les marchés attribués par Yakham à des proches. « Il n’a aucune vision pour le Soleil, à cela s’ajoutent des marchés douteux comme la réfection de son logement de fonction de près de 50 millions FCFA et du parc automobile (15 millions FCFA). Tous ces marchés ont été attribués à des proches du directeur général. Sans compter les recrutements politiques effectués et la vingtaine annoncée au moment où il crie sur tous les toits que les finances du Soleil sont totalement au rouge. Quel paradoxe ! »



Selon l’Intersyndicale qui reste attachée à un service public de qualité, aucun acte allant dans le sens de remettre en cause les fondamentaux de l’entreprise ne sera cautionné. « Le Soleil sort d’une longue crise marquée par une gestion catastrophique de l’ancienne direction générale. Et nous ne voudrions pas retomber dans les mêmes travers. C’est pourquoi, l’Intersyndicale (SYNPICS-STLS-CNTS) met en garde le directeur général et attire l’attention des autorités sur l’attitude irresponsable de Yakham Mbaye qui risque de mener le Soleil vers l’extinction », dénonce ledit communiqué.

