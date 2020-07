L'invite à une "Tabaski confinement" déchirée, un parfum de scandale sur les combinaisons, Diouf Sarr au bord de la rupture ? Rédigé par leral.net le Mardi 28 Juillet 2020 à 06:54 | | 0 commentaire(s)| Au-delà de la volonté des populations d'aller dans leurs régions d'origine vaille que vaille, "Direct News" se demande si le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a démissionné.

Selon le journal, des décisions qui n'agréent pas ont été prises par les autorités. Comme le fait " le fait de ne plus tester les personnes asymptomatiques est un recul manifeste dans la riposte et même un abandon ", a affirmé Dr. Kanny Touré Kaïré.



Scandale des combinaisons



Selon "Dakar News", un supposé scandale des combinaisons qui n'auraient servi à rien, destinées aux professionnels de la santé, chiffrées à plusieurs milliards de FCfa et livrées par une dame qui évoluerait dans la restauration et inconnue dans la vente de matériel médical,alimente les conversations. Ce quotidien se demande même s'il ne faut pas auditer le matériel médical et autres services payés aux hôtels dans le cadre de la Covid-19 ?



Le comble, c'est quand le Dr. Bousso affirme que l'on ne peut rien faire sans ressources, alors que 60 milliards FCfa avaient bel et bien été alloués au ministère de la Santé et de l'Action sociale.





