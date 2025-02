LES CONFIDENCES DE YOUSSOU N'DOUR Rédigé par leral.net le Samedi 1 Février 2025 à 17:30 | | 0 commentaire(s)|

La star internationale de la musique sénégalaise livre un témoignage explosif sur ses relations avec le pouvoir. Entre résistance et influence, il dévoile comment il a pesé sur le destin politique de son pays Dans un entretien accordé au podcast "Oui Hustle", l'icône de la musique sénégalaise Youssou N'Dour a levé le voile sur ses relations complexes avec le pouvoir politique, révélant notamment son opposition frontale à l'ancien président Abdoulaye Wade. L'artiste mondialement reconnu s'est exprimé sans détour sur son engagement politique, expliquant sa vision du rôle d'un artiste dans la société : "Un président, un ministre, c'est une personne qui partage le même pays. Le président a une force, mais vous aussi vous avez une force. L'avancement du pays dans votre domaine vous concerne aussi, même si vous n'êtes pas président ni ministre." Cette conception l'a conduit à s'opposer fermement à la tentative de "monarchisation" du pouvoir sous Wade. "Je me suis battu contre la monarchisation du pouvoir du temps de Wade", affirme-t-il, expliquant que cette opposition l'a naturellement rapproché de Macky Sall, alors candidat à la présidence. "On était en phase sur ça, donc il a gagné, j'ai participé à le faire gagner", révèle l'artiste. Youssou N'Dour rejette catégoriquement l'idée de rester en retrait des affaires publiques : "Je ne peux pas croiser les bras. Ma loyauté et ma reconnaissance par rapport à mon pays ne me le permettent pas." Cette position l'a amené à collaborer avec différents gouvernements, tout en maintenant son indépendance d'esprit et sa liberté de parole. L'artiste appelle également à une redéfinition des relations entre la France et le Sénégal, critiquant le manque de clarté actuel : "La France gagnerait énormément à ce que ces relations soient beaucoup plus claires." Il plaide pour une meilleure utilisation du potentiel de la diaspora, qui selon lui "a cette chance de connaître les deux cultures." Dans un contexte où le Sénégal devient producteur de gaz et de pétrole, Youssou N'Dour reste optimiste pour l'avenir du pays, soulignant l'importance de sa stabilité démocratique et de la liberté d'expression, tout en appelant à la vigilance sur la gestion de ces nouvelles ressources. Video URL: https://www.youtube.com/watch?v=EVEp5iFzEc0 Source Logo: SenePlus Primary Section: SENEPLUS TV Secondary Sections: Politique International Développement Diaspora Société Archive setting: Unique ID: Farid



Source : Source : https://www.seneplus.com/seneplus-tv/les-confidenc...

